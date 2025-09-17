PROOF Platform (PROOF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.185381 24J Tinggi $ 0.266392 Sepanjang Masa $ 0.339058 Harga Terendah $ 0.03194115 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +41.24% Perubahan Harga (7D) +61.82%

PROOF Platform (PROOF) harga masa nyata ialah $0.262202. Sepanjang 24 jam yang lalu, PROOF didagangkan antara $ 0.185381 rendah dan $ 0.266392 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PROOF sepanjang masa ialah $ 0.339058, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03194115.

Dari segi prestasi jangka pendek, PROOF telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +41.24% dalam 24 jam dan +61.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PROOF Platform (PROOF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.53M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.07M Bekalan Peredaran 9.63M Jumlah Bekalan 30,752,982.42725457

Had Pasaran semasa PROOF Platform ialah $ 2.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PROOF ialah 9.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30752982.42725457. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.07M.