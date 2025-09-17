Prophet of Ethereum (PROPHET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00139112 $ 0.00139112 $ 0.00139112 24J Rendah $ 0.00154433 $ 0.00154433 $ 0.00154433 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00139112$ 0.00139112 $ 0.00139112 24J Tinggi $ 0.00154433$ 0.00154433 $ 0.00154433 Sepanjang Masa $ 0.00683847$ 0.00683847 $ 0.00683847 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.11% Perubahan Harga (1D) +4.30% Perubahan Harga (7D) +7.66% Perubahan Harga (7D) +7.66%

Prophet of Ethereum (PROPHET) harga masa nyata ialah $0.00150713. Sepanjang 24 jam yang lalu, PROPHET didagangkan antara $ 0.00139112 rendah dan $ 0.00154433 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PROPHET sepanjang masa ialah $ 0.00683847, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PROPHET telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, +4.30% dalam 24 jam dan +7.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prophet of Ethereum (PROPHET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Prophet of Ethereum ialah $ 1.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PROPHET ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.51M.