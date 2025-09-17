Proprietary Trading Network (SN8) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 12.13 $ 12.13 $ 12.13 24J Rendah $ 12.5 $ 12.5 $ 12.5 24J Tinggi 24J Rendah $ 12.13$ 12.13 $ 12.13 24J Tinggi $ 12.5$ 12.5 $ 12.5 Sepanjang Masa $ 25.24$ 25.24 $ 25.24 Harga Terendah $ 10.82$ 10.82 $ 10.82 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +5.03% Perubahan Harga (7D) +5.03%

Proprietary Trading Network (SN8) harga masa nyata ialah $12.36. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN8 didagangkan antara $ 12.13 rendah dan $ 12.5 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN8 sepanjang masa ialah $ 25.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 10.82.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN8 telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +5.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Proprietary Trading Network (SN8) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.72M$ 32.72M $ 32.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.72M$ 32.72M $ 32.72M Bekalan Peredaran 2.65M 2.65M 2.65M Jumlah Bekalan 2,646,390.456268226 2,646,390.456268226 2,646,390.456268226

Had Pasaran semasa Proprietary Trading Network ialah $ 32.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN8 ialah 2.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2646390.456268226. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.72M.