Proteo DeFi (PROTEO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01833879 $ 0.01833879 $ 0.01833879 24J Rendah $ 0.01886633 $ 0.01886633 $ 0.01886633 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01833879$ 0.01833879 $ 0.01833879 24J Tinggi $ 0.01886633$ 0.01886633 $ 0.01886633 Sepanjang Masa $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Harga Terendah $ 0.01809592$ 0.01809592 $ 0.01809592 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) +0.37% Perubahan Harga (7D) -1.26% Perubahan Harga (7D) -1.26%

Proteo DeFi (PROTEO) harga masa nyata ialah $0.01867413. Sepanjang 24 jam yang lalu, PROTEO didagangkan antara $ 0.01833879 rendah dan $ 0.01886633 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PROTEO sepanjang masa ialah $ 1.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01809592.

Dari segi prestasi jangka pendek, PROTEO telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +0.37% dalam 24 jam dan -1.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Proteo DeFi (PROTEO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 175.91K$ 175.91K $ 175.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 260.86K$ 260.86K $ 260.86K Bekalan Peredaran 9.47M 9.47M 9.47M Jumlah Bekalan 14,039,811.0 14,039,811.0 14,039,811.0

Had Pasaran semasa Proteo DeFi ialah $ 175.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PROTEO ialah 9.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14039811.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 260.86K.