Protocol Monsters (PMON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.067155 $ 0.067155 $ 0.067155 24J Rendah $ 0.070568 $ 0.070568 $ 0.070568 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.067155$ 0.067155 $ 0.067155 24J Tinggi $ 0.070568$ 0.070568 $ 0.070568 Sepanjang Masa $ 62.1$ 62.1 $ 62.1 Harga Terendah $ 0.02767553$ 0.02767553 $ 0.02767553 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) +2.36% Perubahan Harga (7D) +2.91% Perubahan Harga (7D) +2.91%

Protocol Monsters (PMON) harga masa nyata ialah $0.069148. Sepanjang 24 jam yang lalu, PMON didagangkan antara $ 0.067155 rendah dan $ 0.070568 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PMON sepanjang masa ialah $ 62.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02767553.

Dari segi prestasi jangka pendek, PMON telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +2.36% dalam 24 jam dan +2.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Protocol Monsters (PMON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 404.78K$ 404.78K $ 404.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 600.51K$ 600.51K $ 600.51K Bekalan Peredaran 5.85M 5.85M 5.85M Jumlah Bekalan 8,684,404.66368 8,684,404.66368 8,684,404.66368

Had Pasaran semasa Protocol Monsters ialah $ 404.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PMON ialah 5.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8684404.66368. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 600.51K.