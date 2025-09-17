Lagi Mengenai PMON

Protocol Monsters Logo

Protocol Monsters Harga (PMON)

Tidak tersenarai

1 PMON ke USD Harga Langsung:

$0.069148
$0.069148$0.069148
+2.50%1D
mexc
USD
Protocol Monsters (PMON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:14:52 (UTC+8)

Protocol Monsters (PMON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.067155
$ 0.067155$ 0.067155
24J Rendah
$ 0.070568
$ 0.070568$ 0.070568
24J Tinggi

$ 0.067155
$ 0.067155$ 0.067155

$ 0.070568
$ 0.070568$ 0.070568

$ 62.1
$ 62.1$ 62.1

$ 0.02767553
$ 0.02767553$ 0.02767553

+0.27%

+2.36%

+2.91%

+2.91%

Protocol Monsters (PMON) harga masa nyata ialah $0.069148. Sepanjang 24 jam yang lalu, PMON didagangkan antara $ 0.067155 rendah dan $ 0.070568 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PMON sepanjang masa ialah $ 62.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02767553.

Dari segi prestasi jangka pendek, PMON telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +2.36% dalam 24 jam dan +2.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Protocol Monsters (PMON) Maklumat Pasaran

$ 404.78K
$ 404.78K$ 404.78K

--
----

$ 600.51K
$ 600.51K$ 600.51K

5.85M
5.85M 5.85M

8,684,404.66368
8,684,404.66368 8,684,404.66368

Had Pasaran semasa Protocol Monsters ialah $ 404.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PMON ialah 5.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8684404.66368. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 600.51K.

Protocol Monsters (PMON) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Protocol Monsters kepada USD adalah $ +0.00159693.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Protocol Monsters kepada USD adalah $ -0.0013986081.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Protocol Monsters kepada USD adalah $ +0.0080518973.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Protocol Monsters kepada USD adalah $ +0.02089050241590018.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00159693+2.36%
30 Hari$ -0.0013986081-2.02%
60 Hari$ +0.0080518973+11.64%
90 Hari$ +0.02089050241590018+43.29%

Apakah itu Protocol Monsters (PMON)

Collect Ultra-Rare & Beautifully Animated Digital Monsters. Open #NFT booster packs with $PMON 🐲

Protocol Monsters (PMON) Sumber

Laman Web Rasmi

Protocol Monsters Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Protocol Monsters (PMON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Protocol Monsters (PMON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Protocol Monsters.

Semak Protocol Monsters ramalan harga sekarang!

PMON kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Protocol Monsters (PMON)

Memahami tokenomik Protocol Monsters (PMON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PMON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Protocol Monsters (PMON)

Berapakah nilai Protocol Monsters (PMON) hari ini?
Harga langsung PMON dalam USD ialah 0.069148 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PMON ke USD?
Harga semasa PMON ke USD ialah $ 0.069148. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Protocol Monsters?
Had pasaran untuk PMON ialah $ 404.78K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PMON?
Bekalan edaran PMON ialah 5.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PMON?
PMON mencapai harga ATH sebanyak 62.1 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PMON?
PMON melihat harga ATL sebanyak 0.02767553 USD.
Berapakah jumlah dagangan PMON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PMONialah -- USD.
Adakah PMON akan naik lebih tinggi tahun ini?
PMON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PMONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:14:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.