ProtoKOLs (KOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.132048 24J Tinggi $ 0.135537 Sepanjang Masa $ 2.74 Harga Terendah $ 0.03592898 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) +0.85% Perubahan Harga (7D) -2.32%

ProtoKOLs (KOL) harga masa nyata ialah $0.134845. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOL didagangkan antara $ 0.132048 rendah dan $ 0.135537 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOL sepanjang masa ialah $ 2.74, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03592898.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOL telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +0.85% dalam 24 jam dan -2.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ProtoKOLs (KOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.35M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.35M Bekalan Peredaran 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa ProtoKOLs ialah $ 1.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOL ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.35M.