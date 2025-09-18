Prove Mom Wrong ($PMW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +12.67% Perubahan Harga (7D) +12.67%

Prove Mom Wrong ($PMW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $PMW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $PMW sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $PMW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +12.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prove Mom Wrong ($PMW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K Bekalan Peredaran 999.60M 999.60M 999.60M Jumlah Bekalan 999,602,223.268761 999,602,223.268761 999,602,223.268761

Had Pasaran semasa Prove Mom Wrong ialah $ 10.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $PMW ialah 999.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999602223.268761. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.25K.