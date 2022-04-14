Tokenomik Prove Mom Wrong ($PMW)
Prove Mom Wrong ($PMW) Maklumat
The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential.
Prove Mom Wrong ($PMW) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Prove Mom Wrong ($PMW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Prove Mom Wrong ($PMW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Prove Mom Wrong ($PMW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $PMW yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $PMW yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik $PMW, terokai $PMW harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.