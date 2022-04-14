Tokenomik Prove Mom Wrong ($PMW)

Lihat cerapan utama tentang Prove Mom Wrong ($PMW), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Prove Mom Wrong ($PMW) Maklumat

The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential.

Laman Web Rasmi:
https://www.provemomwrong.com/

Prove Mom Wrong ($PMW) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Prove Mom Wrong ($PMW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.25K
Jumlah Bekalan:
$ 999.60M
Bekalan Edaran:
$ 999.60M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.25K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0003761
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000609
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Prove Mom Wrong ($PMW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Prove Mom Wrong ($PMW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $PMW yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $PMW yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $PMW, terokai $PMW harga langsung token!

$PMW Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $PMW? Halaman ramalan harga $PMW kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.