Provenance Blockchain Harga Hari Ini

Harga langsung Provenance Blockchain (HASH) hari ini ialah $ 0.02885753, dengan 1.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HASH kepada USD penukaran adalah $ 0.02885753 setiap HASH.

Provenance Blockchain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,468,227,647, dengan bekalan edaran sebanyak 50.88B HASH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HASH didagangkan antara $ 0.02662615 (rendah) dan $ 0.03086314 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.060147, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01378736.

Dalam prestasi jangka pendek, HASH dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -1.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Provenance Blockchain (HASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.47B$ 1.47B $ 1.47B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.89B$ 2.89B $ 2.89B Bekalan Peredaran 50.88B 50.88B 50.88B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Provenance Blockchain ialah $ 1.47B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HASH ialah 50.88B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.89B.