Tokenomik Provenance Blockchain (HASH)

Lihat cerapan utama tentang Provenance Blockchain (HASH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:13:55 (UTC+8)
USD

Provenance Blockchain (HASH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Provenance Blockchain (HASH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.53B
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 50.88B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.00B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.060147
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01378736
Harga Semasa:
$ 0.02998992
Provenance Blockchain (HASH) Maklumat

HASH is the native token of Provenance Blockchain, a sovereign L1 public, proof-of-stake blockchain built using the Cosmos SDK. Launched in 2018, Provenance Blockchain modernizes and democratizes financial markets by bringing clarity, access, and equity to participants across the global financial ecosystem. Our platform addresses the challenges of legacy financial infrastructure by providing a transparent, efficient, and accessible alternative for financial institutions and users alike.

Laman Web Rasmi:
https://www.provenance.io/
Kertas putih:
https://ipfs.io/ipfs/QmbKNEbR9nQbK7LCuUr1Kitmyt2A7NcvDE88enWqLr98CW

Tokenomik Provenance Blockchain (HASH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Provenance Blockchain (HASH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HASH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HASH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HASH, terokai HASH harga langsung token!

HASH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HASH? Halaman ramalan harga HASH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

mc_how_why_title
Penafian

