Prystine Harga Hari Ini

Harga langsung Prystine (PRYS) hari ini ialah $ 0.00038863, dengan 21.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PRYS kepada USD penukaran adalah $ 0.00038863 setiap PRYS.

Prystine kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 388,629, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M PRYS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PRYS didagangkan antara $ 0.00030237 (rendah) dan $ 0.00039088 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00595177, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00026243.

Dalam prestasi jangka pendek, PRYS dipindahkan +1.00% dalam sejam terakhir dan -10.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Prystine (PRYS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 388.63K$ 388.63K $ 388.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 388.63K$ 388.63K $ 388.63K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,992,592.942707 999,992,592.942707 999,992,592.942707

Had Pasaran semasa Prystine ialah $ 388.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRYS ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999992592.942707. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 388.63K.