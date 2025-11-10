Pryzm Harga Hari Ini

Harga langsung Pryzm (PRYZM) hari ini ialah $ 0.0015648, dengan 0.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PRYZM kepada USD penukaran adalah $ 0.0015648 setiap PRYZM.

Pryzm kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 388,781, dengan bekalan edaran sebanyak 248.45M PRYZM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PRYZM didagangkan antara $ 0.00153987 (rendah) dan $ 0.00162721 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.120383, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PRYZM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +56.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pryzm (PRYZM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 388.78K$ 388.78K $ 388.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Bekalan Peredaran 248.45M 248.45M 248.45M Jumlah Bekalan 1,056,246,519.68049 1,056,246,519.68049 1,056,246,519.68049

Had Pasaran semasa Pryzm ialah $ 388.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRYZM ialah 248.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1056246519.68049. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.65M.