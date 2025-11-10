Tokenomik pSOL (PSOL)
pSOL (PSOL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk pSOL (PSOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
pSOL (PSOL) Maklumat
$PSOL is a wrapped version of SOL introduced to improve liquidity efficiency on Solana. It is designed to recover funds that would otherwise remain permanently locked in liquidity pools after token migration. By pairing tokens with $PSOL instead of SOL, liquidity that would typically be inaccessible is redistributed back to users.
$PSOL was developed by Sugardotmoney to support token launches on Solana. The wrapper was deployed ahead of the platform’s full launch to allow sufficient time for integration with decentralized exchange tracking tools.
Tokenomik pSOL (PSOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik pSOL (PSOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PSOL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PSOL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PSOL, terokai PSOL harga langsung token!
PSOL Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PSOL? Halaman ramalan harga PSOL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
