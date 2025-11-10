PSX Harga Hari Ini

Harga langsung PSX (PSX) hari ini ialah --, dengan 15.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PSX kepada USD penukaran adalah -- setiap PSX.

PSX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 595,805, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B PSX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PSX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0020021, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PSX dipindahkan +0.54% dalam sejam terakhir dan +56.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PSX (PSX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 595.81K$ 595.81K $ 595.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 595.81K$ 595.81K $ 595.81K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PSX ialah $ 595.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PSX ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 595.81K.