Tokenomik PSX (PSX)

Tokenomik PSX (PSX)

Lihat cerapan utama tentang PSX (PSX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:32:51 (UTC+8)
USD

PSX (PSX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PSX (PSX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 604.41K
$ 604.41K$ 604.41K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 604.41K
$ 604.41K$ 604.41K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0020021
$ 0.0020021$ 0.0020021
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00060441
$ 0.00060441$ 0.00060441

PSX (PSX) Maklumat

PLEASE STOP XISTING.

PRECISION. STEALTH. EXECUTION. // Base Network Protocol

PSX ($PSX) is a secret-agent themed crypto project on the Base blockchain, merging spy lore with cutting-edge DeFi and gaming.

With a sleek roadmap from infiltration to global dominance, PSX empowers its community of "agents" through utility, gamified missions, and rewards.

The mission spans five strategic phases, culminating in global scalability, perpetual security, and innovation. Join the PSX Agency and become part of a classified crypto movement.

Laman Web Rasmi:
https://psxonbase.com/

Tokenomik PSX (PSX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PSX (PSX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PSX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PSX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PSX, terokai PSX harga langsung token!

PSX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PSX? Halaman ramalan harga PSX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi