PsyDAO (PSY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.064635 $ 0.064635 $ 0.064635 24J Rendah $ 0.067652 $ 0.067652 $ 0.067652 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.064635$ 0.064635 $ 0.064635 24J Tinggi $ 0.067652$ 0.067652 $ 0.067652 Sepanjang Masa $ 0.82386$ 0.82386 $ 0.82386 Harga Terendah $ 0.01924624$ 0.01924624 $ 0.01924624 Perubahan Harga (1J) -0.88% Perubahan Harga (1D) -1.34% Perubahan Harga (7D) +10.33% Perubahan Harga (7D) +10.33%

PsyDAO (PSY) harga masa nyata ialah $0.066571. Sepanjang 24 jam yang lalu, PSY didagangkan antara $ 0.064635 rendah dan $ 0.067652 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PSY sepanjang masa ialah $ 0.82386, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01924624.

Dari segi prestasi jangka pendek, PSY telah berubah sebanyak -0.88% sejak sejam yang lalu, -1.34% dalam 24 jam dan +10.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PsyDAO (PSY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.81M$ 6.81M $ 6.81M Bekalan Peredaran 39.55M 39.55M 39.55M Jumlah Bekalan 102,334,155.0 102,334,155.0 102,334,155.0

Had Pasaran semasa PsyDAO ialah $ 2.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PSY ialah 39.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 102334155.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.81M.