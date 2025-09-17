PsyFi (PSY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.422114$ 0.422114 $ 0.422114 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +2.54% Perubahan Harga (7D) +0.34% Perubahan Harga (7D) +0.34%

PsyFi (PSY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PSY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PSY sepanjang masa ialah $ 0.422114, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PSY telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +2.54% dalam 24 jam dan +0.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PsyFi (PSY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 104.91K$ 104.91K $ 104.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 264.38K$ 264.38K $ 264.38K Bekalan Peredaran 396.81M 396.81M 396.81M Jumlah Bekalan 999,999,879.0 999,999,879.0 999,999,879.0

Had Pasaran semasa PsyFi ialah $ 104.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PSY ialah 396.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999879.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 264.38K.