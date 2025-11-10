Tokenomik Pubhouse Dominance Index (PUB)

Lihat cerapan utama tentang Pubhouse Dominance Index (PUB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:32:58 (UTC+8)
USD

Pubhouse Dominance Index (PUB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pubhouse Dominance Index (PUB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 310.58K
Jumlah Bekalan:
$ 975.35M
Bekalan Edaran:
$ 975.35M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 310.58K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00208552
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00031855
Pubhouse Dominance Index (PUB) Maklumat

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists
Laman Web Rasmi:
https://www.pubhouse.xyz

Tokenomik Pubhouse Dominance Index (PUB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pubhouse Dominance Index (PUB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PUB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PUB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PUB, terokai PUB harga langsung token!

PUB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PUB? Halaman ramalan harga PUB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

