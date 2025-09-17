Lagi Mengenai PUBLX

Maklumat Harga PUBLX

Kertas putih PUBLX

Laman Web Rasmi PUBLX

Tokenomik PUBLX

Ramalan Harga PUBLX

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

PUBLC Logo

PUBLC Harga (PUBLX)

Tidak tersenarai

1 PUBLX ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
PUBLC (PUBLX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:18:12 (UTC+8)

PUBLC (PUBLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01290746
$ 0.01290746$ 0.01290746

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.28%

+1.28%

PUBLC (PUBLX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUBLX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUBLX sepanjang masa ialah $ 0.01290746, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUBLX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PUBLC (PUBLX) Maklumat Pasaran

$ 33.59K
$ 33.59K$ 33.59K

--
----

$ 9.14M
$ 9.14M$ 9.14M

367.28M
367.28M 367.28M

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PUBLC ialah $ 33.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUBLX ialah 367.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.14M.

PUBLC (PUBLX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga PUBLC kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PUBLC kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PUBLC kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PUBLC kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-31.49%
60 Hari$ 0-24.22%
90 Hari$ 0--

Apakah itu PUBLC (PUBLX)

PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. It combines Web2 content with Web3 economy, technology and ideology, creating a collaborative platform for the beneﬁt of the entire web ecosystem that is ethically designed and distributing its revenue in a way that is more inclusive, transparent and fair. PUBLC indexes content such as music, videos, and news from websites, content platforms and other sources from across the web. With the help of its users PUBLC aims to index the entire web and categorize it into relevant topics and search queries to make the vast content of the web more accessible. PUBLC rewards its entire ecosystem for the value they create on the platform with its own cryptocurrency called PUBLX, which in turn creates a strong incentive for each user group to continue contributing to the growth of the platform. PUBLX token is at the basis of PUBLC's financial infrastructure and is connected to the platform’s native revenue models paid in USD, such as advertising, promoted content, e-commerce and more. With the supply and distribution of the tokens to the ecosystem being based on the usage of the platform and the value created, and the demand of the tokens coming from businesses and advertisers for services consumed on the platform, PUBLC is able to establish real value for its token and create a sustainable revenue model for all of PUBLC’s ecosystem. This token model powers PUBLC’s rewarding mechanism allowing it to share 90% of its revenue with its ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

PUBLC (PUBLX) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

PUBLC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PUBLC (PUBLX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PUBLC (PUBLX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PUBLC.

Semak PUBLC ramalan harga sekarang!

PUBLX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik PUBLC (PUBLX)

Memahami tokenomik PUBLC (PUBLX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PUBLX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PUBLC (PUBLX)

Berapakah nilai PUBLC (PUBLX) hari ini?
Harga langsung PUBLX dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PUBLX ke USD?
Harga semasa PUBLX ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PUBLC?
Had pasaran untuk PUBLX ialah $ 33.59K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PUBLX?
Bekalan edaran PUBLX ialah 367.28M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUBLX?
PUBLX mencapai harga ATH sebanyak 0.01290746 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUBLX?
PUBLX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PUBLX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUBLXialah -- USD.
Adakah PUBLX akan naik lebih tinggi tahun ini?
PUBLX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUBLXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:18:12 (UTC+8)

PUBLC (PUBLX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.