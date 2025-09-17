Apakah itu PUBLC (PUBLX)

PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. It combines Web2 content with Web3 economy, technology and ideology, creating a collaborative platform for the beneﬁt of the entire web ecosystem that is ethically designed and distributing its revenue in a way that is more inclusive, transparent and fair. PUBLC indexes content such as music, videos, and news from websites, content platforms and other sources from across the web. With the help of its users PUBLC aims to index the entire web and categorize it into relevant topics and search queries to make the vast content of the web more accessible. PUBLC rewards its entire ecosystem for the value they create on the platform with its own cryptocurrency called PUBLX, which in turn creates a strong incentive for each user group to continue contributing to the growth of the platform. PUBLX token is at the basis of PUBLC's financial infrastructure and is connected to the platform’s native revenue models paid in USD, such as advertising, promoted content, e-commerce and more. With the supply and distribution of the tokens to the ecosystem being based on the usage of the platform and the value created, and the demand of the tokens coming from businesses and advertisers for services consumed on the platform, PUBLC is able to establish real value for its token and create a sustainable revenue model for all of PUBLC’s ecosystem. This token model powers PUBLC’s rewarding mechanism allowing it to share 90% of its revenue with its ecosystem.

Berapakah nilai PUBLC (PUBLX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PUBLC (PUBLX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik PUBLC (PUBLX)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PUBLC (PUBLX) Berapakah nilai PUBLC (PUBLX) hari ini? Harga langsung PUBLX dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PUBLX ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa PUBLX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PUBLC? Had pasaran untuk PUBLX ialah $ 33.59K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PUBLX? Bekalan edaran PUBLX ialah 367.28M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUBLX? PUBLX mencapai harga ATH sebanyak 0.01290746 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUBLX? PUBLX melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan PUBLX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUBLXialah -- USD . Adakah PUBLX akan naik lebih tinggi tahun ini? PUBLX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUBLXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

