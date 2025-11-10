Public Mint Harga Hari Ini

Harga langsung Public Mint (MINT) hari ini ialah $ 0.00021612, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MINT kepada USD penukaran adalah $ 0.00021612 setiap MINT.

Public Mint kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 23,024, dengan bekalan edaran sebanyak 106.53M MINT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MINT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.36, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003529.

Dalam prestasi jangka pendek, MINT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +8.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Public Mint (MINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K Bekalan Peredaran 106.53M 106.53M 106.53M Jumlah Bekalan 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

