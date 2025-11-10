PudgyStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung PudgyStrategy (PUDGYSTR) hari ini ialah $ 0.00167892, dengan 2.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUDGYSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00167892 setiap PUDGYSTR.

PudgyStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,678,804, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B PUDGYSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUDGYSTR didagangkan antara $ 0.00160263 (rendah) dan $ 0.00169772 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0254713, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00127487.

Dalam prestasi jangka pendek, PUDGYSTR dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -30.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PudgyStrategy (PUDGYSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

