pufETH (PUFETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,687.66 $ 4,687.66 $ 4,687.66 24J Rendah $ 4,792.18 $ 4,792.18 $ 4,792.18 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,687.66$ 4,687.66 $ 4,687.66 24J Tinggi $ 4,792.18$ 4,792.18 $ 4,792.18 Sepanjang Masa $ 5,186.9$ 5,186.9 $ 5,186.9 Harga Terendah $ 1,459.34$ 1,459.34 $ 1,459.34 Perubahan Harga (1J) -0.30% Perubahan Harga (1D) +0.65% Perubahan Harga (7D) +1.80% Perubahan Harga (7D) +1.80%

pufETH (PUFETH) harga masa nyata ialah $4,720.63. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUFETH didagangkan antara $ 4,687.66 rendah dan $ 4,792.18 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUFETH sepanjang masa ialah $ 5,186.9, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,459.34.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUFETH telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, +0.65% dalam 24 jam dan +1.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

pufETH (PUFETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.07B$ 1.07B $ 1.07B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 227,548.0 227,548.0 227,548.0

Had Pasaran semasa pufETH ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUFETH ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 227548.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.07B.