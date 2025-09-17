PUFF (PUFF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00114181 24J Tinggi $ 0.00117244 Sepanjang Masa $ 0.868751 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.90% Perubahan Harga (1D) -0.64% Perubahan Harga (7D) +9.48%

PUFF (PUFF) harga masa nyata ialah $0.00115868. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUFF didagangkan antara $ 0.00114181 rendah dan $ 0.00117244 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUFF sepanjang masa ialah $ 0.868751, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUFF telah berubah sebanyak +0.90% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan +9.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PUFF (PUFF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.36K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 164.30K Bekalan Peredaran 52.20M Jumlah Bekalan 142,097,002.19

Had Pasaran semasa PUFF ialah $ 60.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUFF ialah 52.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 142097002.19. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 164.30K.