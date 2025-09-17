Apakah itu Puff The Dragon (PUFF)

## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

Berapakah nilai Puff The Dragon (PUFF) hari ini? Harga langsung PUFF dalam USD ialah 0.083252 USD. Apakah had pasaran Puff The Dragon? Had pasaran untuk PUFF ialah $ 74.02M USD. Apakah bekalan edaran PUFF? Bekalan edaran PUFF ialah 888.89M USD. Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUFF? PUFF mencapai harga ATH sebanyak 0.330448 USD. Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUFF? PUFF melihat harga ATL sebanyak 0.03916614 USD.

