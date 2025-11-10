Puffverse Harga Hari Ini

Harga langsung Puffverse (PFVS) hari ini ialah $ 0.00315964, dengan 2.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PFVS kepada USD penukaran adalah $ 0.00315964 setiap PFVS.

Puffverse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 371,257, dengan bekalan edaran sebanyak 116.62M PFVS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PFVS didagangkan antara $ 0.00300255 (rendah) dan $ 0.00320324 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.086767, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00255455.

Dalam prestasi jangka pendek, PFVS dipindahkan -1.24% dalam sejam terakhir dan -22.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Puffverse (PFVS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 371.26K$ 371.26K $ 371.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Bekalan Peredaran 116.62M 116.62M 116.62M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Puffverse ialah $ 371.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PFVS ialah 116.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.18M.