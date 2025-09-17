Puffy (PUFFY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +5.85% Perubahan Harga (7D) +5.85%

Puffy (PUFFY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUFFY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUFFY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUFFY telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +5.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Puffy (PUFFY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 115.19K$ 115.19K $ 115.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 115.19K$ 115.19K $ 115.19K Bekalan Peredaran 44.44B 44.44B 44.44B Jumlah Bekalan 44,442,523,842.46422 44,442,523,842.46422 44,442,523,842.46422

Had Pasaran semasa Puffy ialah $ 115.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUFFY ialah 44.44B, dengan jumlah bekalan sebanyak 44442523842.46422. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 115.19K.