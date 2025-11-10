Puge Harga Hari Ini

Harga langsung Puge (PUGE) hari ini ialah --, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUGE kepada USD penukaran adalah -- setiap PUGE.

Puge kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 44,144, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00T PUGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUGE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PUGE dipindahkan +0.11% dalam sejam terakhir dan -8.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Puge (PUGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.14K$ 44.14K $ 44.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.14K$ 44.14K $ 44.14K Bekalan Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

