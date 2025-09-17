Pugg (PUGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00275578$ 0.00275578 $ 0.00275578 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.68% Perubahan Harga (1D) +0.64% Perubahan Harga (7D) -1.90% Perubahan Harga (7D) -1.90%

Pugg (PUGG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUGG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUGG sepanjang masa ialah $ 0.00275578, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUGG telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, +0.64% dalam 24 jam dan -1.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pugg (PUGG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 157.23K$ 157.23K $ 157.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 157.23K$ 157.23K $ 157.23K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,989,936.86511 999,989,936.86511 999,989,936.86511

Had Pasaran semasa Pugg ialah $ 157.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUGG ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999989936.86511. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 157.23K.