PUGGY (PUGGY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.53% Perubahan Harga (7D) +10.51% Perubahan Harga (7D) +10.51%

PUGGY (PUGGY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUGGY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUGGY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUGGY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.53% dalam 24 jam dan +10.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PUGGY (PUGGY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,917,156.977189 999,917,156.977189 999,917,156.977189

Had Pasaran semasa PUGGY ialah $ 7.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUGGY ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999917156.977189. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.76K.