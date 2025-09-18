Pullix (PLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00199942 $ 0.00199942 $ 0.00199942 24J Rendah $ 0.00231594 $ 0.00231594 $ 0.00231594 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00199942$ 0.00199942 $ 0.00199942 24J Tinggi $ 0.00231594$ 0.00231594 $ 0.00231594 Sepanjang Masa $ 0.815417$ 0.815417 $ 0.815417 Harga Terendah $ 0.00129081$ 0.00129081 $ 0.00129081 Perubahan Harga (1J) -11.38% Perubahan Harga (1D) +1.06% Perubahan Harga (7D) +1.49% Perubahan Harga (7D) +1.49%

Pullix (PLX) harga masa nyata ialah $0.00202579. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLX didagangkan antara $ 0.00199942 rendah dan $ 0.00231594 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLX sepanjang masa ialah $ 0.815417, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00129081.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLX telah berubah sebanyak -11.38% sejak sejam yang lalu, +1.06% dalam 24 jam dan +1.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pullix (PLX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 405.16K$ 405.16K $ 405.16K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa Pullix ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 405.16K.