PulseChain Peacock Harga (PCOCK)
Harga langsung PulseChain Peacock (PCOCK) hari ini ialah $ 0.01640886, dengan 0.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PCOCK kepada USD penukaran adalah $ 0.01640886 setiap PCOCK.
PulseChain Peacock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,867,289, dengan bekalan edaran sebanyak 845.60M PCOCK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PCOCK didagangkan antara $ 0.01558631 (rendah) dan $ 0.01757809 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02875, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00191136.
Dalam prestasi jangka pendek, PCOCK dipindahkan -2.60% dalam sejam terakhir dan -22.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa PulseChain Peacock ialah $ 13.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PCOCK ialah 845.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 845604478.1327928. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.87M.
Pada hari ini, perubahan harga PulseChain Peacock kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PulseChain Peacock kepada USD adalah $ +0.0088585659.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PulseChain Peacock kepada USD adalah $ +0.0645979192.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PulseChain Peacock kepada USD adalah $ +0.00386778322978974.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.37%
|30 Hari
|$ +0.0088585659
|+53.99%
|60 Hari
|$ +0.0645979192
|+393.68%
|90 Hari
|$ +0.00386778322978974
|+30.84%
Pada tahun 2040, harga PulseChain Peacock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
