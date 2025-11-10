PulseChain Peacock Harga Hari Ini

Harga langsung PulseChain Peacock (PCOCK) hari ini ialah $ 0.01640886, dengan 0.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PCOCK kepada USD penukaran adalah $ 0.01640886 setiap PCOCK.

PulseChain Peacock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,867,289, dengan bekalan edaran sebanyak 845.60M PCOCK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PCOCK didagangkan antara $ 0.01558631 (rendah) dan $ 0.01757809 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02875, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00191136.

Dalam prestasi jangka pendek, PCOCK dipindahkan -2.60% dalam sejam terakhir dan -22.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PulseChain Peacock (PCOCK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.87M$ 13.87M $ 13.87M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.87M$ 13.87M $ 13.87M Bekalan Peredaran 845.60M 845.60M 845.60M Jumlah Bekalan 845,604,478.1327928 845,604,478.1327928 845,604,478.1327928

