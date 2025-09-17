PulsePad (PLSPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.447594$ 0.447594 $ 0.447594 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.05% Perubahan Harga (7D) +16.17% Perubahan Harga (7D) +16.17%

PulsePad (PLSPAD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLSPAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLSPAD sepanjang masa ialah $ 0.447594, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLSPAD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan +16.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PulsePad (PLSPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.85K$ 52.85K $ 52.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Bekalan Peredaran 170.00M 170.00M 170.00M Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PulsePad ialah $ 52.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLSPAD ialah 170.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.55M.