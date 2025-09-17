PULSR ($PULSR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00378109 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.60% Perubahan Harga (1D) -0.71% Perubahan Harga (7D) +2.42%

PULSR ($PULSR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $PULSR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $PULSR sepanjang masa ialah $ 0.00378109, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $PULSR telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan +2.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PULSR ($PULSR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.39K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.39K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PULSR ialah $ 58.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $PULSR ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.39K.