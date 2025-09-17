Pump Fun Puppet (PUPPET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -5.86% Perubahan Harga (1D) +21.67% Perubahan Harga (7D) +33.24%

Pump Fun Puppet (PUPPET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUPPET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUPPET sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUPPET telah berubah sebanyak -5.86% sejak sejam yang lalu, +21.67% dalam 24 jam dan +33.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pump Fun Puppet (PUPPET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.43K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.43K Bekalan Peredaran 999.72M Jumlah Bekalan 999,717,957.990478

Had Pasaran semasa Pump Fun Puppet ialah $ 27.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUPPET ialah 999.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999717957.990478. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.43K.