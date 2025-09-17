Lagi Mengenai PUMPTRUMP

PUMP TRUMP Logo

PUMP TRUMP Harga (PUMPTRUMP)

Tidak tersenarai

1 PUMPTRUMP ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.20%1D
mexc
USD
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:54:07 (UTC+8)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0030988
$ 0.0030988$ 0.0030988

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

-1.29%

+5.69%

+5.69%

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUMPTRUMP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUMPTRUMP sepanjang masa ialah $ 0.0030988, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUMPTRUMP telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, -1.29% dalam 24 jam dan +5.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Maklumat Pasaran

$ 10.08K
$ 10.08K$ 10.08K

--
----

$ 10.08K
$ 10.08K$ 10.08K

999.51M
999.51M 999.51M

999,509,899.361509
999,509,899.361509 999,509,899.361509

Had Pasaran semasa PUMP TRUMP ialah $ 10.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUMPTRUMP ialah 999.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999509899.361509. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.08K.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga PUMP TRUMP kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PUMP TRUMP kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PUMP TRUMP kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PUMP TRUMP kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.29%
30 Hari$ 0+26.75%
60 Hari$ 0+18.26%
90 Hari$ 0--

Apakah itu PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Sumber

Laman Web Rasmi

PUMP TRUMP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PUMP TRUMP.

Semak PUMP TRUMP ramalan harga sekarang!

PUMPTRUMP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Memahami tokenomik PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PUMPTRUMP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Berapakah nilai PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) hari ini?
Harga langsung PUMPTRUMP dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PUMPTRUMP ke USD?
Harga semasa PUMPTRUMP ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PUMP TRUMP?
Had pasaran untuk PUMPTRUMP ialah $ 10.08K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PUMPTRUMP?
Bekalan edaran PUMPTRUMP ialah 999.51M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PUMPTRUMP?
PUMPTRUMP mencapai harga ATH sebanyak 0.0030988 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PUMPTRUMP?
PUMPTRUMP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PUMPTRUMP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PUMPTRUMPialah -- USD.
Adakah PUMPTRUMP akan naik lebih tinggi tahun ini?
PUMPTRUMP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PUMPTRUMPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.