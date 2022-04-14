Tokenomik PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Tokenomik PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Lihat cerapan utama tentang PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Maklumat

Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.

Laman Web Rasmi:
https://pumptrumpsol.fun/

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.43K
$ 10.43K$ 10.43K
Jumlah Bekalan:
$ 999.51M
$ 999.51M$ 999.51M
Bekalan Edaran:
$ 999.51M
$ 999.51M$ 999.51M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.43K
$ 10.43K$ 10.43K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0030988
$ 0.0030988$ 0.0030988
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000562
$ 0.00000562$ 0.00000562
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik PUMP TRUMP (PUMPTRUMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PUMPTRUMP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PUMPTRUMP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PUMPTRUMP, terokai PUMPTRUMP harga langsung token!

PUMPTRUMP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PUMPTRUMP? Halaman ramalan harga PUMPTRUMP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.