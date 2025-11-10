PUMPAI Harga Hari Ini

Harga langsung PUMPAI (PUMPAI) hari ini ialah --, dengan 0.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUMPAI kepada USD penukaran adalah -- setiap PUMPAI.

PUMPAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,681.53, dengan bekalan edaran sebanyak 265.61M PUMPAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUMPAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.085682, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PUMPAI dipindahkan -2.72% dalam sejam terakhir dan -21.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PUMPAI (PUMPAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.56K$ 66.56K $ 66.56K Bekalan Peredaran 265.61M 265.61M 265.61M Jumlah Bekalan 999,896,091.513444 999,896,091.513444 999,896,091.513444

Had Pasaran semasa PUMPAI ialah $ 17.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUMPAI ialah 265.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999896091.513444. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.56K.