PumpBase Harga Hari Ini

Harga langsung PumpBase (PUMPBASE) hari ini ialah --, dengan 2.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUMPBASE kepada USD penukaran adalah -- setiap PUMPBASE.

PumpBase kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 50,666, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B PUMPBASE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUMPBASE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00127557, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PUMPBASE dipindahkan +1.10% dalam sejam terakhir dan -23.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PumpBase (PUMPBASE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.67K$ 50.67K $ 50.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.67K$ 50.67K $ 50.67K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PumpBase ialah $ 50.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUMPBASE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.67K.