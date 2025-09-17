Pumpcat (PUMPCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00168527$ 0.00168527 $ 0.00168527 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.95% Perubahan Harga (7D) +3.82% Perubahan Harga (7D) +3.82%

Pumpcat (PUMPCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUMPCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUMPCAT sepanjang masa ialah $ 0.00168527, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUMPCAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.95% dalam 24 jam dan +3.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pumpcat (PUMPCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.35K$ 33.35K $ 33.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.35K$ 33.35K $ 33.35K Bekalan Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Jumlah Bekalan 999,672,469.116458 999,672,469.116458 999,672,469.116458

Had Pasaran semasa Pumpcat ialah $ 33.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUMPCAT ialah 999.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999672469.116458. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.35K.