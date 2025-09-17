Pumphotel (PH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +10.05% Perubahan Harga (7D) +10.05%

Pumphotel (PH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +10.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pumphotel (PH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Bekalan Peredaran 969.56M 969.56M 969.56M Jumlah Bekalan 969,558,166.367727 969,558,166.367727 969,558,166.367727

Had Pasaran semasa Pumphotel ialah $ 8.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PH ialah 969.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 969558166.367727. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.91K.