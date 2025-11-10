Pumpit Harga Hari Ini

Harga langsung Pumpit (PUMPIT) hari ini ialah $ 0.00000998, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUMPIT kepada USD penukaran adalah $ 0.00000998 setiap PUMPIT.

Pumpit kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,130.63, dengan bekalan edaran sebanyak 714.25M PUMPIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUMPIT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00013851, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000936.

Dalam prestasi jangka pendek, PUMPIT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pumpit (PUMPIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Bekalan Peredaran 714.25M 714.25M 714.25M Jumlah Bekalan 714,250,169.22268 714,250,169.22268 714,250,169.22268

Had Pasaran semasa Pumpit ialah $ 7.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUMPIT ialah 714.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 714250169.22268. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.13K.