Pumpkin (PKIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03355328$ 0.03355328 $ 0.03355328 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.48% Perubahan Harga (1D) -12.56% Perubahan Harga (7D) -13.27% Perubahan Harga (7D) -13.27%

Pumpkin (PKIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PKIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PKIN sepanjang masa ialah $ 0.03355328, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PKIN telah berubah sebanyak +0.48% sejak sejam yang lalu, -12.56% dalam 24 jam dan -13.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pumpkin (PKIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 670.00K$ 670.00K $ 670.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 715.96K$ 715.96K $ 715.96K Bekalan Peredaran 874.42M 874.42M 874.42M Jumlah Bekalan 934,408,406.27184 934,408,406.27184 934,408,406.27184

Had Pasaran semasa Pumpkin ialah $ 670.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PKIN ialah 874.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 934408406.27184. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 715.96K.