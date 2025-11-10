Pumpkinhead Harga Hari Ini

Harga langsung Pumpkinhead (PUMPKIN) hari ini ialah $ 0.00003006, dengan 4.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PUMPKIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00003006 setiap PUMPKIN.

Pumpkinhead kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,086, dengan bekalan edaran sebanyak 934.18M PUMPKIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PUMPKIN didagangkan antara $ 0.00002838 (rendah) dan $ 0.00003003 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00019232, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002555.

Dalam prestasi jangka pendek, PUMPKIN dipindahkan +0.46% dalam sejam terakhir dan -0.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pumpkinhead (PUMPKIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.09K$ 28.09K $ 28.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.09K$ 28.09K $ 28.09K Bekalan Peredaran 934.18M 934.18M 934.18M Jumlah Bekalan 934,181,424.6708701 934,181,424.6708701 934,181,424.6708701

Had Pasaran semasa Pumpkinhead ialah $ 28.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUMPKIN ialah 934.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 934181424.6708701. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.09K.