PumpMeme Harga Hari Ini

Harga langsung PumpMeme (PM) hari ini ialah $ 1.13, dengan 0.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PM kepada USD penukaran adalah $ 1.13 setiap PM.

PumpMeme kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 25,912,102, dengan bekalan edaran sebanyak 23.00M PM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PM didagangkan antara $ 1.12 (rendah) dan $ 1.14 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.15, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.026.

Dalam prestasi jangka pendek, PM dipindahkan -0.39% dalam sejam terakhir dan -0.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PumpMeme (PM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.91M$ 25.91M $ 25.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 112.66M$ 112.66M $ 112.66M Bekalan Peredaran 23.00M 23.00M 23.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa PumpMeme ialah $ 25.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PM ialah 23.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.66M.