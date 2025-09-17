Pundi X PURSE (PURSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00990304$ 0.00990304 $ 0.00990304 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.84% Perubahan Harga (1D) -3.96% Perubahan Harga (7D) +12.52% Perubahan Harga (7D) +12.52%

Pundi X PURSE (PURSE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PURSE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PURSE sepanjang masa ialah $ 0.00990304, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PURSE telah berubah sebanyak +0.84% sejak sejam yang lalu, -3.96% dalam 24 jam dan +12.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pundi X PURSE (PURSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 787.11K$ 787.11K $ 787.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Bekalan Peredaran 27.46B 27.46B 27.46B Jumlah Bekalan 52,439,600,440.08034 52,439,600,440.08034 52,439,600,440.08034

Had Pasaran semasa Pundi X PURSE ialah $ 787.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PURSE ialah 27.46B, dengan jumlah bekalan sebanyak 52439600440.08034. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.50M.