Pundu (PUNDU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00515425 $ 0.00515425 $ 0.00515425 24J Rendah $ 0.00533713 $ 0.00533713 $ 0.00533713 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00515425$ 0.00515425 $ 0.00515425 24J Tinggi $ 0.00533713$ 0.00533713 $ 0.00533713 Sepanjang Masa $ 0.02009279$ 0.02009279 $ 0.02009279 Harga Terendah $ 0.00224062$ 0.00224062 $ 0.00224062 Perubahan Harga (1J) -1.08% Perubahan Harga (1D) -1.18% Perubahan Harga (7D) +7.23% Perubahan Harga (7D) +7.23%

Pundu (PUNDU) harga masa nyata ialah $0.00519606. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUNDU didagangkan antara $ 0.00515425 rendah dan $ 0.00533713 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUNDU sepanjang masa ialah $ 0.02009279, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00224062.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUNDU telah berubah sebanyak -1.08% sejak sejam yang lalu, -1.18% dalam 24 jam dan +7.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pundu (PUNDU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Bekalan Peredaran 995.89M 995.89M 995.89M Jumlah Bekalan 995,887,912.0687319 995,887,912.0687319 995,887,912.0687319

Had Pasaran semasa Pundu ialah $ 5.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUNDU ialah 995.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995887912.0687319. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.19M.