PUNK (SPUNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01938285 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.64% Perubahan Harga (7D) +9.76%

PUNK (SPUNK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPUNK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPUNK sepanjang masa ialah $ 0.01938285, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPUNK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan +9.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PUNK (SPUNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.61K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.61K Bekalan Peredaran 95.51M Jumlah Bekalan 95,511,639.13517119

Had Pasaran semasa PUNK ialah $ 43.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPUNK ialah 95.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 95511639.13517119. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.61K.