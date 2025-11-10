Punk Auction Harga Hari Ini

Harga langsung Punk Auction (PAST) hari ini ialah $ 0.455937, dengan 19.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PAST kepada USD penukaran adalah $ 0.455937 setiap PAST.

Punk Auction kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 635,662, dengan bekalan edaran sebanyak 1.39M PAST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PAST didagangkan antara $ 0.446535 (rendah) dan $ 0.567119 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.41, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.291969.

Dalam prestasi jangka pendek, PAST dipindahkan -2.00% dalam sejam terakhir dan -19.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Punk Auction (PAST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 635.66K$ 635.66K $ 635.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 634.39K$ 634.39K $ 634.39K Bekalan Peredaran 1.39M 1.39M 1.39M Jumlah Bekalan 1,391,284.8002949003 1,391,284.8002949003 1,391,284.8002949003

