PunkCity (PUNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03470826 $ 0.03470826 $ 0.03470826 24J Rendah $ 0.03566139 $ 0.03566139 $ 0.03566139 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03470826$ 0.03470826 $ 0.03470826 24J Tinggi $ 0.03566139$ 0.03566139 $ 0.03566139 Sepanjang Masa $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 Harga Terendah $ 0.03459359$ 0.03459359 $ 0.03459359 Perubahan Harga (1J) -0.62% Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) -2.44% Perubahan Harga (7D) -2.44%

PunkCity (PUNK) harga masa nyata ialah $0.03476067. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUNK didagangkan antara $ 0.03470826 rendah dan $ 0.03566139 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUNK sepanjang masa ialah $ 4.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03459359.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUNK telah berubah sebanyak -0.62% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan -2.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PunkCity (PUNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Bekalan Peredaran 42.27M 42.27M 42.27M Jumlah Bekalan 49,785,322.73596578 49,785,322.73596578 49,785,322.73596578

Had Pasaran semasa PunkCity ialah $ 1.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUNK ialah 42.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 49785322.73596578. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.73M.