Punkko (PUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00347832$ 0.00347832 $ 0.00347832 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.55% Perubahan Harga (7D) +1.55%

Punkko (PUN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PUN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PUN sepanjang masa ialah $ 0.00347832, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PUN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Punkko (PUN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Bekalan Peredaran 996.68M 996.68M 996.68M Jumlah Bekalan 996,677,678.728648 996,677,678.728648 996,677,678.728648

Had Pasaran semasa Punkko ialah $ 17.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PUN ialah 996.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996677678.728648. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.78K.